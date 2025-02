Huawei Watch D2, lo smartwatch che misura la pressione sanguigna

(Adnkronos) – Huawei Watch D2 si afferma come un punto di riferimento nel panorama degli smartwatch orientati al benessere, consolidando la leadership di Huawei in questo settore. Questo dispositivo non si limita ad un semplice aggiornamento del modello precedente, ma introduce una serie di innovazioni che lo rendono un compagno ideale per chi desidera un monitoraggio completo e costante della propria salute. Huawei ha operato una significativa evoluzione nel design, abbandonando le linee più massicce del predecessore in favore di un'estetica più elegante e discreta. La cassa in lega di alluminio, abbinata ad un vetro curvo che protegge l'ampio display AMOLED da 1.82 pollici, conferisce alla Watch D2 un aspetto premium e una sensazione di elevata qualità costruttiva. L'integrazione dell'airbag per la misurazione della pressione sanguigna nel cinturino, seppur ingegnosa, vincola l'utente all'utilizzo di cinturini proprietari. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, rendendo lo smartwatch adatto all'uso quotidiano in diverse situazioni. La configurazione iniziale richiede l'utilizzo dell'app Huawei Health, un passaggio che potrebbe risultare leggermente macchinoso a causa della necessità di scaricarla dall'AppGallery di Huawei o come APK. L'app, una volta installata, si presenta con un'interfaccia intuitiva e ben organizzata, offrendo un'ampia gamma di funzioni per la gestione della salute, dell'allenamento e del dispositivo. La creazione di un ID Huawei è indispensabile per accedere a tutte le funzionalità, inclusi ECG e monitoraggio della respirazione durante il sonno. L'interazione con Watch D2 avviene in modo fluido e intuitivo, grazie al touchscreen, alla corona rotante e al pulsante "Health" personalizzabile. La navigazione tra i menu e le funzioni è agevole, supportata da un sistema di gesture ben implementato. La possibilità di personalizzare il pulsante "Health" consente di accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate, offrendo un ulteriore grado di flessibilità. L'introduzione di altoparlante e microfono rispetto al modello precedente abilita la funzione di chiamata, seppur limitata agli smartphone connessi tramite Bluetooth e ai contatti memorizzati nell'app Huawei Health. La gestione delle notifiche è efficace, con la possibilità di selezionare le app abilitate all'invio di avvisi, ma le opzioni di risposta sono limitate a brevi messaggi predefiniti (solo su Android) e la visualizzazione delle immagini non è supportata. L'assistente vocale Celia, purtroppo, è compatibile solo con gli smartphone Huawei, un limite che ne riduce la versatilità. La misurazione accurata della pressione sanguigna senza calibrazione esterna si conferma il fiore all'occhiello della Watch D2. La nuova funzione di monitoraggio continuo h24, con intervalli personalizzabili, permette di tenere sotto controllo l'andamento della pressione arteriosa nel corso della giornata, fornendo un quadro dettagliato e consentendo l'individuazione di eventuali anomalie. Oltre alla pressione sanguigna, Watch D2 offre una suite completa di funzioni per il monitoraggio della salute: ECG, temperatura cutanea, rigidità arteriosa, stress, saturazione di ossigeno nel sangue e frequenza cardiaca. La funzione "Health Glance" esegue una serie di misurazioni in rapida sequenza, generando un report completo che semplifica la valutazione dello stato di salute generale. Test comparativi con dispositivi di riferimento confermano l'accuratezza delle misurazioni effettuate da Watch D2, sia per quanto riguarda la frequenza cardiaca che la saturazione di ossigeno nel sangue. Anche la misurazione della pressione sanguigna, pur con una leggera tendenza alla sottostima, rientra ampiamente nei margini di tolleranza previsti per i dispositivi medici. Il monitoraggio del sonno è dettagliato e preciso, con la suddivisione in fasi (leggero, profondo, REM), il rilevamento dei risvegli e la valutazione della qualità del sonno. L'app fornisce inoltre consigli personalizzati per migliorare il riposo notturno. Watch D2 supporta oltre 80 modalità sportive, offrendo metriche specifiche per ogni attività. Include funzioni utili come obiettivi personalizzabili, programmi di riscaldamento, metronomo e "pacer" intelligente per la corsa. La registrazione delle attività è completa e dettagliata, con suggerimenti per il recupero e la possibilità di creare piani di allenamento personalizzati. L'app Huawei Health integra anche corsi video, alcuni gratuiti e altri a pagamento. Il GPS integrato è preciso e affidabile, garantendo un tracciamento accurato del percorso durante gli allenamenti all'aperto. È possibile esportare e importare percorsi in diversi formati e utilizzare la navigazione con Petal Maps (richiede l'app installata sullo smartphone). Unico neo, la rilevazione automatica dell'allenamento, seppur presente, richiede qualche minuto per attivarsi. L'ampio display AMOLED da 1.82 pollici offre un'eccellente visibilità in ogni condizione di luce, con colori vivaci e un'elevata nitidezza. La luminosità è adeguata anche all'utilizzo sotto la luce diretta del sole. L'always-on display è ben implementato e personalizzabile. L'autonomia è uno dei punti di forza di Watch D2. Anche con l'utilizzo intensivo, con monitoraggio continuo della pressione sanguigna e always-on display attivo, la batteria garantisce diversi giorni di utilizzo. Con un utilizzo moderato, si può raggiungere facilmente una settimana di autonomia. La ricarica wireless tramite standard Qi aggiunge un ulteriore elemento di praticità. Huawei Watch D2 è uno smartwatch di alto livello, ideale per chi desidera un monitoraggio completo e accurato della propria salute, con particolare attenzione alla pressione sanguigna. La combinazione di precisione nelle misurazioni, funzionalità avanzate, design elegante e ottima autonomia la rendono un prodotto unico nel suo genere, ad un prezzo competitivo per ciò che offre (379 euro). Le principali limitazioni riguardano l'ecosistema software, con un assistente vocale limitato, un app store con una selezione ridotta di app e l'assenza di pagamenti mobile in alcune regioni. Tuttavia, questi aspetti risultano secondari rispetto al valore principale offerto: un monitoraggio della salute preciso, affidabile e completo, racchiuso in un dispositivo indossabile elegante e funzionale. Se la misurazione accurata della pressione sanguigna è una priorità, Watch D2 rappresenta attualmente la scelta migliore sul mercato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)