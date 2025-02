Hamas fa slittare rilascio degli ostaggi. Israele: “Pronti a qualsiasi scenario”

(Adnkronos) – Hamas ha annunciato lo slittamento "a data da definirsi" del rilascio di altri ostaggi israeliani previsto per sabato. La decisione dopo che, secondo il movimento islamico, ci sarebbero state violazioni dell'accordo per il cessate il fuoco da parte di Israele che avrebbe fra l'altro ritardato il ritorno degli sfollati nel nord della Striscia di Gaza e bloccato il flusso degli aiuti umanitari. Una presa di posizione che ha fatto scattare l'immediata reazione di Israele che fa sapere di essere pronto a "qualsiasi scenario". "Nelle ultime tre settimane, la leadership della resistenza ha preso atto delle violazioni da parte del nemico e il mancato rispetto dei termini dell'accordo, incluso il ritardo nel ritorno dei profughi nel nord della Striscia di Gaza, averli presi come obiettivo di bombe e artiglieria in diverse zone della Striscia, non consentire agli aiuti umanitari di qualunque tipo di entrare nella regione come concordato mentre la resistenza ha attuato i suoi obblighi", si legge in un comunicato diffuso dall'account Telegram di Hamas in cui si chiede anche a Israele di "compensare" per le violazioni delle ultime settimane retroattivamente oltre che rispettare gli impegni presi. Hamas dice di mantenere il suo impegno ai termini dell'accordo fino a che Israele lo farà. Israele fa sapere di prepararsi alla possibilità di "qualsiasi scenario" nella Striscia di Gaza dopo l'annuncio di Hamas sul rinvio "a data da definirsi" del rilascio di altri ostaggi israeliani previsto per sabato prossimo. Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha reso noto di aver "dato disposizioni alle forze israeliane (Idf) affinché si preparino al livello massimo di allerta per qualsiasi possibile scenario a Gaza e per proteggere le comunità" israeliane a ridosso del confine con l'enclave palestinese, riporta il Times of Israel.

"Non torneremo alla realtà del 7 ottobre", ha aggiunto Katz in riferimento all'attacco di due anni fa in Israele che ha portato all'avvio di operazioni militari israeliane contro Hamas nella Striscia di Gaza. Dopo l'annuncio di Hamas il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sta tenendo consultazioni con i vertici della sicurezza. Lo riferiscono i media israeliani, precisando inoltre che Netanyahu avrebbe intenzione di anticipare alla mattina la riunione di gabinetto in programma domani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)