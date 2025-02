“Gela è tua”: al via campagna di educazione ambientale promossa da Comune e Srr 4 Ato Cl Sud

Testimonial d’eccezione quali attori, musicisti, atleti, tutti gelesi uniti per un messaggio chiaro: “Gela è tua”. Un claim che accompagnerà nelle prossime settimane la nuova campagna di educazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, promossa dal Comune di Gela e dalla Srr 4 Ato Cl Sud. Questa mattina l’iniziativa, affidata dalla SRR4 presieduta da Gianfilippo Bancheri alla società editoriale Finmedia, è stata presentata in municipio. Presenti tra gli altri il Sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore all’Ambiente e Decoro Urbano Giuseppe Fava, oltre che alcuni dei protagonisti degli spot.

Si comincia con 6 spot video di 1 minuto coinvolgenti ma capaci anche di far riflettere sorridendo, online da domani su TV e social, per raccontare con una leggera dose di ironia le cattive abitudini e l’importanza di un cambiamento concreto. Un messaggio forte e diretto.

Gli spot, interpretati da volti noti gelesi, mettono in scena con sagacia situazioni di inciviltà quotidiana, dall’abbandono dei rifiuti per strada ai conferimenti errati, con un obiettivo chiaro: sensibilizzare la comunità affinché ognuno faccia la propria parte.

Il claim “Gela è tua” infatti vuole stimolare il senso di appartenenza alla città che ciascuno ha la responsabilità di contribuire a difendere con un linguaggio semplice, immediato e trasversale. Il Sindaco ha annunciato che accanto alla campagna di comunicazione parte anche l’azione repressiva. Sono infatti state installate nuove foto trappole per contrastare l’abbandono selvaggio e la creazione indiscriminata di micro discariche. Ed i trasgressori rischiano non solo una ammenda salata, ma anche una denuncia penale.

Non solo spot. Sono previsti brevi video illustrativi per spiegare nel dettaglio come differenziare correttamente i rifiuti.

Hanno prestato il loro volto alla campagna di educazione ambientale Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso, Rosario Di Natale, Giovanna Cartia (Compagnia Antidoto), Marco Di Menza (Violinista), Croci Attardi (Archestrato), Ivan blanco, Beatrice Fargetta (Volley Gela), Lorena Tilaro , Sara Pace (Albert Nuova Città di Gela), Emanuele Caiola (Gela Basket), Maria Giannone, Giovanna Famà.