GeForce Now accoglie la saga di Batman: Arkham e Civilization VII

(Adnkronos) – Nvidia annuncia l'espansione della libreria di cloud gaming, con l'ingresso di Warner Bros. Games nel cloud, mentre proseguono le celebrazioni per il quinto anniversario di GeForce Now. Nvidia aggiunge due icone del gaming: la saga di Batman: Arkham e il celebre Civilization VII. Gli appassionati di Batman potranno finalmente vivere l'esperienza di Gotham City direttamente dal cloud grazie all'arrivo di Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. Sviluppati da Rocksteady Studios, questi titoli hanno rivoluzionato il genere dei videogiochi a tema Batman, offrendo un'esperienza immersiva e ricca di azione. Gli amanti della strategia avranno la possibilità di provare Civilization VII, il nuovo capitolo della celebre serie di Sid Meier. Civilization VII è l'ultimo capitolo della celebre serie di videogiochi di strategia a turni creata da Sid Meier. In questo titolo, i giocatori assumono il ruolo di un leader e guidano la propria civiltà dalla preistoria all'era moderna. L'obiettivo è semplice ma ambizioso: costruire l'impero più grande e potente della storia. L'arrivo di nuovi titoli di successo su GeForce Now dimostra come il cloud gaming sia destinato a rivoluzionare il modo in cui giochiamo. Grazie a questa tecnologia, sempre più giocatori potranno accedere a un'esperienza di gioco di alta qualità, senza dover effettuare costanti e costosi aggiornamenti hardware. Il futuro del gaming sembra sempre più orientato verso il cloud. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)