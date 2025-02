First Playable 2025, a giugno a Firenze l’evento business dei videogiochi in Italia

(Adnkronos) – Firenze si prepara ad ospitare la settima edizione di First Playable, evento di riferimento per l'industria italiana dei videogiochi. L'iniziativa, organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, con la collaborazione dell'Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, si svolgerà dall'11 al 13 giugno 2025. L'evento si articolerà in diverse sedi. Il Cinema La Compagnia ospiterà le conferenze e la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, rispettivamente l'11 e il 12 giugno. Il Palazzo degli Affari, invece, sarà la sede degli incontri di business, dei workshop tecnici e delle attività di networking, previste per il 12 e 13 giugno. Gli Italian Video Game Awards, promossi da IIDEA, rappresentano un momento centrale dell'evento. Le candidature sono aperte fino al 24 marzo 2025, attraverso il sito ufficiale. Il premio mira a riconoscere l'eccellenza italiana nel settore, con sette categorie in gara. Una giuria internazionale valuterà i candidati per le categorie "Best Italian Game", "Best Italian Debut Game", "Outstanding Art" e "Outstanding Experience". Le categorie "Outstanding Individual Contribution", "Outstanding Italian Company" e "Community Spotlight Award" saranno invece votate internamente dall'industria. First Playable sarà anche l'occasione per presentare i progetti finalisti del contest nazionale "Italian Game 2025", promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Invitalia e IIDEA. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia degli Italian Video Game Awards. L'evento offrirà inoltre l'opportunità di conoscere i corsi e i laboratori gratuiti proposti da Fondazione Sistema Toscana – Toscana Film Commission, nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027. Per partecipare a First Playable 2025, sono disponibili due tipologie di biglietti riservate agli operatori italiani del settore: "Developer Full Access" e "Developer Social Access". Entrambi i biglietti consentono l'accesso alle giornate dell'evento, alla cerimonia di premiazione e all'area Networking. Il biglietto "Developer Full Access" include inoltre l'accesso all'area meeting e la possibilità di fissare incontri tramite la piattaforma di matchmaking Meet to Match. Operatori internazionali, fornitori di servizi, sponsor e partner possono richiedere informazioni sulle proposte di ticketing dedicate, contattando direttamente IIDEA. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)