Ferrovie, Caradonna (Fnm): “Presentazione treno a idrogeno è un fatto storico”

(Adnkronos) – "Oggi presentiamo il treno a idrogeno, un fatto storico anche se non è ancora operativo. Nel frattempo, su tutta la rete stanno partendo i lavori per la predisposizione alla costruzione delle centrali di produzione e distribuzione, per cui direi che oggi è veramente un momento molto importante e significativo" ha spiegato Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm. Si è tenuto, infatti, a Rovato, in provincia di Brescia, l'evento di presentazione del nuovo impianto di manutenzione, il primo in Italia, specificatamente progettato e realizzato per la manutenzione dei treni a idrogeno. "Questi treni faranno ora un percorso di controllo e di prove per ottenere le autorizzazioni e nel frattempo continueranno i cantieri per la costruzione delle tre centrali di distribuzione. I cantieri sono a Borgo San Giovanni, Edolo e Pisogne, nelle tre centrali non solo si farà la distribuzione, ma fatto importante, si creerà l'idrogeno che di fatto decarbonizza la rete diesel. Saremo il primo caso in Europa".