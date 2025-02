Cerimonia inaugurazione anno giudiziario del Cga, il presidente Ermanno de Francisco: “Giornata storica per la Sicilia”

“Quella di oggi è una giornata storica per la Sicilia, perché si celebra per la prima volta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario dell’organo supremo della giustizia amministrativa di cui questa Regione, unica in Italia, è dotata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Ermanno de Francisco, aprendo la sua Relazione per l’anno 2025, alla quale prende parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti. “Il 2024 è stato un anno particolarmente importante per noi anche perché, dopo un pluridecennale pellegrinaggio, siamo infine tornati in quella che fu un tempo, oggi e ed auspicabilmente resterà a lungo la bella sede del nostro Consiglio di giustizia amministrativa: Villa Belmonte”. Poco prima dell’inizio dell’aarrivo del Presidente della Repubblica, De Francisco aveva fatto osservare un minuto di silenzio per ricordare il dipendente Vito Ilarda, morto ieri in un incidente stradale a Palermo.