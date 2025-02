Caltanissetta. Svolto incontro del ciclo “Futuralab” sulla Sanità nel Nisseno

L’ 8 Febbraio scorso si è svolto presso la sede del movimento “Futura-costruiamo insieme la città “ un incontro del ciclo “Futuralab” avente per titolo “Sanità: tra il dire e il fare c’è di mezzo… la salute dei cittadini “.

Ad aprire l’incontro è stato il consigliere di Futura, Armando Turturici, che ha auspicato una sinergia tra cittadini e istituzioni sanitarie, una relazione che non sia di contrapposizione, ma di integrazione reciproca.

Il moderatore dell’incontro, Giovanni Ruvolo, ha coordinato gli interventi del rappresentante dell’ASP di Caltanissetta, Benedetto Trobia, della Segretaria generale della CISL di Caltanissetta, Rosanna Moncada, e del Coordinatore regionale della Rete Civica della salute, Pieremilio Vasta.

Il dott. Benedetto Trobia ha illustrato quali sono gli investimenti attuali e programmati della nostra ASP, e quelle che sono le attuali strategie per fronteggiare le criticità, dovute in prima istanza alla difficoltà nel reperimento di figure professionali. La Segretaria provinciale della CISL, Rosanna Moncada, ha condiviso il monitoraggio del sindacato sull’andamento della realizzazione delle case di comunità, sottolinenando il rischio di inadeguatezza di queste non solo dal punto di vista strutturale ma anche della erogazione dei servizi. Il coordinatore regionale delle reti civiche, Pieremilio Vasta, ha spiegato punto per punto le motivazioni e gli obiettivi che stanno alla base dell’imminente riorganizzazione dei servizi sanitari, e la normativa che regola la partecipazione dei cittadini alla progettazione dell’offerta sanitaria.

Il dibattito che ha seguito gli interventi è stato animato e articolato, con il contributo dei rappresentanti delle principali associazioni cittadine che si occupano di salute pubblica e con l’intervento di cittadini, alcuni dei quali professionisti nella sanità. Durante il dibattito il dott. Benedetto Trobia ha illustrato in maniera esaustiva le criticità alla base dei disservizi denunciati dai cittadini.

A chiudere l’incontro è stato Filippo Agostara, vice-presidente di Futura, il quale ha sottolineato come non sempre i numeri messi in campo rendano conto dell’effettivo beneficio tratto dai cittadini .

Futura è stata molto soddisfatta del dialogo che si è instaurato tra le parti convenute, tutte dalla stessa parte per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Futura si fara’ carico di facilitare la comunicazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, si occupano di sanita’ e di verificare l’operativita’ delle consulte competenti in materia; inoltre, Insieme alle associazioni ed ai cittadini, continuerà a monitorare l’evoluzione di quanto presentato ieri e organizzera’, tra 6 mesi, insieme alle organizzazioni sociali, un incontro per la verifica dello stato di avanzamento degli investimenti prospettati.