Arnaldi show in Florida: batte Nakashima e vola in semifinale. Fuori Sonego e Musetti

(Adnkronos) –

Matteo Arnaldi show in Florida. Nell'Atp 250 di Delray Beach, il tennista azzurro conquista la semifinale battendo nei quarti Brandon Nakashima 7-6, 6-4 in un’ora e quarantadue minuti. Dopo un primo set combattuto, vinto al tie break concedendo soltanto due punti all'avversario, numero 43 del mondo, Arnaldi ha aumentato il ritmo alzando il proprio livello di tennis e acquisendo maggiore fiducia nei propri colpi. Nakashima ha provato a reagire dopo la delusione del primo parziale, ma si è dovuto arrendere 6-4. Ora in semifinale Arnaldi affronterà Alejandro Davidovich Fokina, che ha battuto, un po' a sorpresa, il padrone di casa Taylor Fritz. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, grande protagonista agli scorsi Australian Open, ha ceduto in due set al francese Ugo Humbert con un doppio 6-4, venendo eliminato nei quarti di finale di Marsiglia. Fuori dall'Atp di Buenos Aires anche Lorenzo Musetti, ritiratosi prima del suo match con Pedro Martinez a causa di un problema fisico. Sorprese e prime volte in Argentina: Alexander Zverev, numero 2 del ranking è stato battuto da Francisco Cerundolo, mentre il giovane Joao Fonseca ha festeggiato la sua prima semifinale in un torneo Atp superando ai quarti Mariano Navone. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)