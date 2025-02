Arnaldi, delusione in Florida: perde in semifinale con Fokina

(Adnkronos) – Delusione per Matteo Arnaldi. Nella notte il tennista azzurro è stato eliminato dal torneo di Delray Beach, perdendo in semifinale contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Si interrompe quindi la corsa di Arnaldi sul cemento della Florida, proprio quando il 24enne ligure era a un passo dall'ultimo atto del torneo. Il match è stato equilibrato, ma Arnaldi ha faticato a variare il suo gioco, non riuscendo praticamente mai a sorprendere l'avversario. Davidovich Fokina, numero 60 del mondo, è stato solido in difesa e lucido anche nei momenti di pressione del match, riuscendo a vincere con un doppio 6-4. Ora lo spagnolo si giocherà il titolo contro il serbo Miomir Kecmanovic. Prima finale Atp invece per Joao Fonseca. Il baby talento brasiliano, che aveva impressionato negli ultimi Australian Open, ha battuto nella semifinale di Buenos Aires il serbo Laslo Djere, guadagnandosi così, ad appena 18 anni, la possibilità di vincere il suo primo torneo del circuito. In Argentina Fonseca, oggi 99 del ranking, sfiderà il padrone di casa Francisco Cerundolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)