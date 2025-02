Amazfit Active 2 disponibile, smartwatch a tutto benessere sotto i 100 euro

(Adnkronos) – Il panorama degli smartwatch sportivi si arricchisce di un nuovo protagonista: Amazfit Active 2, l'ultima creazione del brand globale specializzato in dispositivi indossabili per lo sport, presentato ufficialmente a Madrid e già disponibile sul mercato con prezzi a partire da 99 euro. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria evoluzione, che porta funzionalità precedentemente riservate a modelli di fascia superiore alla portata di un pubblico più ampio. L'Amazfit Active 2 si distingue per un approccio olistico al benessere, monitorando non solo le performance sportive, ma anche parametri cruciali per il recupero e la salute generale. Cuore pulsante del dispositivo è il sensore ottico BioTracker 6.0 PPG di ultima generazione. Questo, in sinergia con accelerometro, giroscopio e algoritmi ottimizzati per la rilevazione della frequenza cardiaca e l'analisi del sonno, garantisce un'accuratezza dei dati paragonabile a quella di modelli di punta come l'Amazfit T-Rex 3. La precisione delle misurazioni si traduce in una comprensione approfondita delle proprie performance. L'utente può, quindi, beneficiare di letture precise delle zone di frequenza cardiaca durante l'allenamento, ottenendo un quadro dettagliato del recupero post-esercizio. Ma l'Active 2 non si ferma qui: monitora e analizza costantemente la qualità del sonno e della respirazione, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la frequenza cardiaca a riposo, il livello di stress, la temperatura corporea esterna e, attraverso il Readiness Score, fornisce una valutazione complessiva della fatica fisica e mentale. Progettato per gli sportivi più esigenti, l'Amazfit Active 2 offre il supporto a oltre 160 modalità sportive, coprendo un'ampia gamma di discipline, dalla resistenza alla tecnica, fino alla forza. La personalizzazione è un altro punto di forza: le schermate dedicate all'allenamento possono essere configurate per visualizzare i parametri più rilevanti per ogni specifica attività. Gli amanti degli sport di resistenza apprezzeranno la disponibilità di mappe offline gratuite, mentre chi si dedica all'allenamento della forza troverà utile il riconoscimento automatico di 25 esercizi per diversi gruppi muscolari, con una valutazione qualitativa basata su continuità, ritmo e stabilità dei movimenti. L'applicazione Zepp, inoltre, fornisce un resoconto dettagliato dell'allenamento e dell'attivazione muscolare. Per chi desidera un approccio più strutturato, Zepp Coach, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, offre piani di allenamento personalizzati. In alternativa, è possibile caricare e sincronizzare i propri piani direttamente sull'orologio. Gli appassionati di padel, inoltre, potranno beneficiare di un monitoraggio specifico, con la rilevazione del numero di colpi di dritto e rovescio. La partnership tra Amazfit e HYROX, lo sport in rapida espansione a livello globale, si concretizza nell'integrazione di due modalità dedicate: HYROX Race Mode, per registrare tutte le discipline nell'ordine ufficiale delle gare, e HYROX PFT Mode, per valutare il proprio livello di preparazione alla competizione. Il design, pensato per chi predilige smartwatch leggeri e compatti, presenta un display AMOLED da 1,32" con una luminosità di picco di 2000 nit, garantendo una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. La cassa e i pulsanti laterali, realizzati in acciaio inossidabile e posizionati strategicamente per non ostacolare i movimenti del polso, conferiscono un tocco di raffinatezza. Il nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5, al debutto proprio sull'Active 2, introduce significative innovazioni. Tra queste, spicca Zepp Flow, un assistente vocale intelligente che supporta annunci vocali, lettura delle notifiche, suggerimenti di risposta e invio di SMS (su Android) e risposte ai messaggi WhatsApp (su iOS). Il Centro Notifiche è stato rinnovato per visualizzare immagini all'interno delle notifiche Android e consentire lo zoom. La tastiera di sistema è stata migliorata per supportare input testuali e vocali in diverse lingue, con un'ampia gamma di emoji. Infine, sono state introdotte funzionalità di accessibilità per migliorare visibilità e usabilità. Nonostante le elevate prestazioni, l'Amazfit Active 2 vanta un'autonomia di batteria fino a 10 giorni con un utilizzo standard, grazie alla batteria da 270 mAh. Il peso contenuto, variabile a seconda della versione, assicura il massimo comfort durante l'attività fisica e nella vita di tutti i giorni. L'ecosistema Amazfit si arricchisce ulteriormente grazie alla compatibilità dell'Active 2 con mini-app scaricabili dalla Zepp App e con dispositivi periferici come fasce cardio, contachilometri e misuratori di potenza per il ciclismo. I dati di allenamento e salute possono essere sincronizzati con piattaforme esterne come Strava, komoot, Health Connect, Apple Health, Google Fit, Relive e TrainingPeaks. Disponibile in due versioni, Standard (99 euro) e Premium (129 euro, con vetro zaffiro, cinturino sportivo aggiuntivo e Zepp Pay per pagamenti contactless), l'Amazfit Active 2 rappresenta una scelta ideale per chi cerca uno smartwatch sportivo completo, preciso, versatile e dal design accattivante, senza rinunciare a un prezzo competitivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)