Almasri, mozione di sfiducia a Nordio alla Camera il 25 febbraio

(Adnkronos) – Dopo le polemiche sul caso Almasri – il generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, prima sottoposto a fermo in Italia, poi liberato e rimpatriato da parte delle autorità italiane -la mozione sulla sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio presentata dalle opposizioni approderà in aula martedì 25 febbraio alla Camera. È quanto emerso dalla capigruppo alla Camera. A quanto si apprende, intanto, né al ministro della Giustizia né all'ufficio di Gabinetto del ministro risulta al momento un ordine di esibizione di atti sul caso da parte del Tribunale del ministri. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)