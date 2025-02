A Gela al via i lavori di riqualificazione del secondo tratto del Lungomare

Sono stati avviati questa mattina a Gela i lavori di riqualificazione del secondo tratto del Lungomare. Era uno dei progetti che l’Amministrazione comunale intende portare a compimento e che oggi ha visto la sua finalizzazione. I lavori avranno la durata di diciotto mesi e riguarderanno il tratto che va dal vecchio pontile sino all’area dell’ex lido La Conchiglia. Sarà realizzata, in continuità al primo progetto originario, una lunga passeggiata a più livelli, con aree verdi e spazi esterni rivisitati in chiave moderna e accessibile a chiunque.

Questa mattina, i cantieri sono stati ufficialmente inaugurati, in presenza del sindaco Di Stefano, dell’assessore ai lavori pubblici Di Dio, dei capigruppo di maggioranza Gaetano Orlando e giovanni Giudice, del dirigente del settore Tonino Collura, del Rup Roberto Capizzello e dell’impresa appaltatrice. Il progetto è stato redatto da Rino Anzaldi. Nel corso dei lavori il transito in via Mare non sarà compromesso.

“La città ci aveva chiesto che il lungomare rivivesse. E’ un progetto articolato e complesso ma siamo riusciti a portarlo a compimento, insieme agli altri cantieri. Nei prossimi mesi Gela ne vedrà tanti attivi ma entro un anno e mezzo cambieremo l’immagine della nostra città. Un grazie particolare all’assessore Luigi Di Dio ed al dirigente Tonino Collura, il cui profondo impegno ci ha consentito di completare tutto l’iter per avviare oggi il cantiere”.