Tra Nissa e Club Atletico Talleres siglano accordo di collaborazione con scambio di doni e obiettivi comuni

La Nissa e gli argentini del Club Atletico Talleres hanno siglato un importante rapporto di collaborazione. E’ stata la stessa Nissa a renderlo noto nei propri canali social. Il Club Atletico Talleres è una società argentina con più di un secolo di storia e recente vicecampione d’Argentina nella “Liga Profesional”.

La collaborazione tra i due club è stata sancita ufficialmente nella giornata di ieri attraverso uno scambio di doni tra il presidente della Nissa, Luca Giovannone, che ha ricevuto la “camiseta albiazul”, e il massimo esponente del Talleres de Cordoba, Andres Fassi, a cui è stata regalata la sciarpa giallorossa.

La cerimonia si è svolta nella sede del club argentino in un clima di grande festa e soddisfazione da parte di entrambe le parti. Si è sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il futuro del calcio nelle rispettive comunità. Per la Nissa, un’opportunità di crescita e internazionalizzazione. La partnership varata tra i due club vuole rafforzare i legami tra le due società, con l’obbiettivo primario di promuovere lo sviluppo dei giovani calciatori argentini in Italia e lo scambio di metodologie organizzative diverse.