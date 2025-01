Sicilia. Il Soccorso alpino ricostruisce l’ultima tragica domenica sull’Etna

Il Soccorso alpino e speleologico della Sicilia ricostruisce l’ultima tragica domenica sull’Etna, dove sono morti il 17enne catanese Danilo Marletta, appassionato del vulcano, e l’industriale sessantenne Nicola de Cardenas, scialpinista e presidente di Assolombarda Pavia. Una notevole sequenza di richieste di intervento per il servizio regionale, da nord a sud, alcuni con esiti drammatici. I tecnici della Sicilia orientale del Soccorso alpino spiegano di essere intervenuti in tarda mattinata al di sotto della funivia dell’Etna, dove un ragazzo e una ragazza, entrambi sedicenni, dopo essere saliti alla Stazione di monte della funivia (2550 metri), scivolando sul ghiaccio presente in quota, hanno impattato a quota 2.400 su alcuni spuntoni di roccia lavica. Il Soccorso alpino, allertato dalla Centrale Operativa 118, si e’ recato immediatamente con la squadra di reperibilita’ presente ogni fine settimana nel piazzale del Rifugio Sapienza, fino a quota 2.300, dove ad attendere vi era il battipista messo a disposizione dalla Funivia dell’Etna per raggiungere i due feriti. I giovani presentavano entrambi un importante trauma cranico e fratture, sono stati posizionati in barella e scesi a valle fino alla piazzola di atterraggio dell’eliambulanza che li ha trasferiti nel presidio Ospedaliero Cannizzaro di Catania. Nelle stesse ore altri tecnici del Soccorso alpino sono intervenuti sui crateri Silvestri per un altro giovane di 17 anni di Gela il quale ha riportato un importante trauma spinale durante una scivolata con slittino su ghiaccio compatto. Mentre il Soccorso alpino era impegnato in tali incidenti, sul versante sud dell’Etna si apprendeva di un altro giovane di 17 anni precipitato, sempre a causa del ghiaccio, in un canalone dentro la Valle del Bove. Il giovane e’ stato recuperato gravemente ferito mediante elicottero ed e’ deceduto in serata presso un presidio ospedaliero. In contemporanea e’ giunta una richiesta di soccorso per uno scialpinista scivolato al di sopra del Rifugio Citelli, sul versante nord dell’Etna. Sono arrivati i tecnici della Stazione del Soccorso alpino di Linguaglossa ed elicotteri. L’incidente verificatosi sul “canalone ad Y”, ha provocato un decesso e un importante malore alla persona che accompagnava lo scialpinista morto.