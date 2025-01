Serradifalco. Daniele Territo: “Ascensore rotto al Poliambulatorio e necessità di aumentare gli infermieri”

SERRADIFALCO. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione del presidente del consiglio Daniele Territo (PD) in merito ad ascensore rotto al Poliambulatorio cittadino e numero insufficiente di infermieri.

“Ascensore rotto al poliambulatorio di Serradifalco ed un solo infermiere disponibile. Anche i pazienti con difficoltà motorie costretti a fare gli scalini per raggiungere il piano superiore. A seguito di diverse segnalazioni di cittadini che trovano difficoltà a raggiungere il piano superiore del Poliambulatorio di Serradifalco trovo doveroso intervenire al riguardo.

Un disagio che dura ormai da diversi mesi, arrecando non poche difficoltà ai pazienti che non avendo la possibilità di raggiungere i piani superiori con l’ascensore sono costretti a percorrere le scale anche se in condizioni di difficoltà motorie.

Credo sia arrivato il momento di intervenire chiedendo al direttore generale della struttura un intervento urgente utile a ripristinare il corretto funzionamento dell’ascensore.

Perché vale poco la disponibilità dei professionisti inviati dall’asp per smaltire le liste d’attesa se i pazienti non vengono messi nelle condizioni di poter accedere al servizio e vale poco lo sforzo dei medici che devono fare i conti, oltre che con le difficoltà strutturali, anche con la striminzita disponibilità di collaboratori sanitari.

Ritengo pertanto sia necessario e urgente migliorare il servizio del poliambulatorio iniziando da queste due priorità: la sistemazione dell’ascensore e, compatibilmente con i limiti della pianta organica, l’aumento della disponibilità di infermieri, figure necessarie a coadiuvare l’attività medica ed a prendersi cura del paziente.

Sono certo che questa richiesta troverà presto favorevole riscontro perché l’attenzione alla salute dei cittadini e la facilità di accesso alle cure devono essere le priorità di chi amministra il servizio sanitario”.