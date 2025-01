Serie D. Ernesto Russello confermato direttore sportivo della Nissa per la prossima stagione

Ernesto Russello è stato confermato direttore sportivo della Nissa anche per la prossima stagione. Lo ha reso noto la società tramite una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, oltre allo stesso ds, anche il responsabile dell’ufficio stampa della Nissa, Alessandro Silverio e il responsabile del marketing della società, Vincenzo Cancelleri.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il rinnovo dell’accordo tra la stessa società del presidente Luca Giovannone e il carismatico ds agrigentino che dunque continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo anche per la prossima stagione.

“Con grande competenza e passione, Russello ha contribuito in modo decisivo alla crescita della squadra, ponendo solide basi per i successi futuri – si legge in una nota della società – Siamo certi che, con lui alla guida dell’area sportiva, la prossima stagione sarà ricca di soddisfazioni”. (Foto Claudio Vicari)