Santa Caterina. Eletto presidente e rinnovato direttivo della Società Militari in Congedo

SANTA CATERINA. Si soono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Società Militari in Congedo di Santa Caterina per il triennio 2025-2028. E’ stato riconfermato all’unanimità il presidente uscente Giuseppe Amico e il vice presidente Antonino Rizza.

La Società Militari in Congedo è una associazione storica di Santa Caterina essendo nata nel 1885. Da allora ha segnato la storia stessa della comunità caterinese rappresentando nel tempo un sempre costante punto di riferimento per quanti vi si sono associati. Il riconfermato presidente della società ha rinnovato il suo impegno al servizio della società.

Il nuovo direttivo è composto da Giuseppe Amico, Mimmo Bruno, Salvatore Geraci, Cataldo Guarneri, Salvatore Lo Duca, Mario Lo Vetere, Giuseppe Natale, Vincenzo Puleo e Antonino Rizza. Il nuovo direttivo ha anche deciso che, a breve, sarà convocata la prima riunione di Consiglio che avrà come ordine del giorno, tra gli altri punti, anche la nomina di figure fondamentali nell’economia della società dei Militari in Congedo come quelle del Cassiere, del Segretario e dei soci revisori delegati al controllo dell’attività svolta nella Società.