San Cataldo, Movimento Cinque Stelle: “L’interesse sulla mozione relativa al trasporto urbano tra le due città è stato mosso esclusivamente dallo spirito di collaborazione”

In merito alla notizia diffusa relativa all’iniziativa congiunta tra diverse forze politiche per il rilancio dei territori di San Cataldo e Caltanissetta, il Movimento 5 Stelle di San Cataldo intende chiarire alcuni punti fondamentali per evitare fraintendimenti.



L’obiettivo sull’interesse sulla mozione relativa al trasporto urbano tra le due città è stato mosso esclusivamente dallo spirito di collaborazione su una tematica di interesse comune, quale la mobilità e il miglioramento dei servizi per i cittadini. Questo è l’unico scopo dell’iniziativa, punto.



Il tentativo di interpretare questa collaborazione come un presupposto per la costruzione di un nuovo perimetro politico o di un ipotetico “campo progressista” a livello comunale è privo di fondamento. Tale ipotesi risulta ad oggi del tutto impraticabile, sia per i rapporti politici attuali, sia per i personalismi che caratterizzano le altre formazioni politiche del nostro territorio comunale.



Concludiamo chiarendo che, sebbene apprezziamo ogni sforzo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, non faremo parte di esperimenti politici che non riflettano pienamente i valori e gli obiettivi che caratterizzano l’attuale amministrazione comunale.