Rilascio Cecilia Sala, Galvagno: “Bellissima notizia, grazie a Meloni, governo e diplomazia”

“Il rilascio di Cecilia Sala è una bellissima notizia che restituisce serenità alla famiglia e a quanti in questi giorni sono stati in apprensione. È doveroso riconoscere i meriti del presidente del consiglio Giorgia Meloni, del governo e della diplomazia italiana che in questa delicatissima vicenda hanno lavorato senza sosta confermando il peso specifico della nostra Nazione. Ma innanzitutto: bentornata Cecilia!”. A scriverlo su Facebook è il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.