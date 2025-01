Persone sfollate dopo il crollo a Catania, la protezione civile: “Difficile rientro entro oggi”

“C’è stata una riunione ma ancora non si possono stabilire i tempi per il rientro a casa delle persone sfollate. Stiamo cercando di capire se tutta l’area è in assoluta sicurezza. È sicuramente difficile che entro stasera possano tornare nelle loro case”. A parlare dal rione San Giovanni Galermo di Catania è Giuseppe La Rosa, dirigente del Servizio regionale Protezione civile di Catania. Dopo l’esplosione e il crollo della palazzina, ieri sera 160 persone sono state fatte evacuare dalle loro case.