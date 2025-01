Mussomeli, maltempo caduta di calcinacci torre campanaria S. Enrico

MUSSOMELI – Pioggia e raffiche di vento – come da previsioni meteorologiche dei giorni precedenti – si sono abbattuti, lo scorso venerdì, anche nel nostro territorio, dove scuole e cimitero comunale, a seguito di ordinanza sindacale, sono rimasti chiusi. Intanto, dalla torre campanaria della chiesa di Sant’ Enrico, nella parte bassa del paese, si sono staccati calcinacci finendo nel suolo, dove in quegli istanti non stava attraversando nessuno. Calcinacci che hanno richiamato l’attenzione dei Vigili del Fuoco e Vigili Urbani che si sono recati sul posto, provvedendo a mettere in sicurezza e transennare il tratto di zona interessata della Via Santa Maria Annunziata. Nel centro storico vecchi fabbricati, a causa del forte vento, hanno subito danni.