Liberazione Cecilia Sala, Schifani: “Grande risultato del governo”

“L’Italia sta per riabbracciare Cecilia Sala e questa è una grande notizia per il nostro Paese. Tutti noi ci uniamo al sollievo e alla gioia della famiglia. Sono stati giorni difficili, in cui il governo, in un grande lavoro di squadra, è riuscito passo dopo passo a sottrarre la giornalista italiana a una carcerazione terribile. Siamo felici che, da oggi, Cecilia sia restituita ai suoi affetti, al suo lavoro, alle sue passioni. E non possiamo che rivolgere un grande plauso alla premier, Meloni, al ministro degli Esteri, Tajani, e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo grandissimo risultato”. Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.