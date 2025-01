L’arancia rossa di Sicilia protagonista nel Giubileo del Mondo della Comunicazione

Delle arance rosse, grazie alla partnership fra Oranfrizer Unifrutti, uno dei maggiori player di ortofrutta e l’Ucsi, l’Unione Cattolica della Stampa Italiana, sono state donate al Centro Astalli di Roma in occasione del Giubileo del mondo della Comunicazione che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, e che vedrà la Capitale pullulare di operatori del settore provenienti da tutto il mondo. La donazione, ha avuto inoltre luogo in occasione delle celebrazioni in onore di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, scrittori e comunicatori.

“L’arancia è già un agrume versatile e di estrema adattabilità – spiega Alfonso Cuomo, managing director di Oranfrizer Unifrutti – e non potevamo non accettare di aderire a questa iniziativa che sposa l’accoglienza e la cultura della solidarietà, valori che appartengono al nostro Gruppo”.

Attualmente Unifrutti è presente in quatto continenti e serve oltre cinquanta paesi con una forza lavoro che supera le 20mila unità. In Cile, presidia il Sud America con oltre novemila ettari di produzione e vanta otto distretti, in Perù oltre duemila ettari e in Africa ne ha oltre cinquemila.

Nel 2020 ha acquisito in Sicilia Oranfrizer storica azienda agrumicola e realtà impegnata in progetti dedicati alle nuove generazioni e sociali, come si evince dal “Protocollo per l’eticità e la legalità del lavoro nel territorio” firmato nel 2018 contro il lavoro nero, l’evasione contributiva, il caporalato, ed i fenomeni degenerativi del comparto ortofrutticolo. “Ringraziamo l’azienda per questa donazione – ha dichiarato il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo – che si inserisce nel percorso di narrare la storia di uomini e donne che vivono nella fragilità”.