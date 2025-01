“Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”, sabato 1 febbraio al Teatro Margherita premiazione delle eccellenze sportive della provincia nissena

Sabato 1 febbraio il Teatro Margherita ospiterà la cerimonia di consegna di benemerenze sportive ad atleti, società e dirigenti della provincia nissena che si sono particolarmente distinti

Torna il consueto appuntamento con “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”, la cerimonia di premiazione dedicata ad atleti, società, dirigenti e ad altre figure del mondo dello sport nisseno che per la quarta edizione consecutiva il Comitato provinciale del CONI organizza con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

La consegna delle benemerenze sportive, che si terrà sabato 1 febbraio a partire dalle 17:00 e che quest’anno godrà della splendida cornice offerta dal palcoscenico del Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, metterà in evidenza atleti della provincia nissena che hanno ottenuto nel corso del 2024 risultati di rilevanza nazionale e internazionale nelle rispettive specialità.

Saranno assegnati anche i “Premi CONI al merito sportivo” ea partire da questa edizione i “Premi CIP al merito sportivo paralimpico”, che attribuiranno un importante riconoscimento a diversi soggetti che nel corso degli anni hanno offerto un contributo decisivo per lo sviluppo delle discipline paralimpiche nel nostro territorio, garantendo la possibilità a tantissime persone di non rinunciare a un’esperienza sociale e inclusiva, ancor prima che competitiva, rappresentata dalla pratica dell’attività sportiva.

“Un evento che abbiamo ideato e che continuiamo a portare avanti insieme al Comune di Caltanissetta per riconoscere il valore delle tante eccellenze sportive nissene – ha dichiarato Salvatore Scarantino, delegato provinciale del CONI.

L’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP), di cui sono il presidente, assegnerà le stelle ai dirigenti e le palme ai tecnici per l’anno 2023, mentre gli atleti riceveranno le medaglie per le vittorie del 2024.

In quest’occasione avremo anche le stelle d’oro e d’argento del comitato paralimpico. È una manifestazione che ha sempre riscosso grande successo e che smentisce il luogo comune che etichetta Caltanissetta come una città poco sportiva.

Nonostante non abbia gli abitanti di altre città capoluogo di provincia, Caltanissetta è sempre in grado di produrre eccellenze nazionali e internazionali e gode di impianti sportivi importanti che, se sfruttati adeguatamente, possono attrarre eventi rilevanti e un ritorno economico e sportivo a beneficio del nostro territorio”.

“Un appuntamento importante che l’Amministrazione intende onorare patrocinando l’evento e partecipando fattivamente – ha commentato l’assessore allo Sport Toti Petrantoni.

Sin dall’inizio del conferimento di questa delega, ho voluto incontrare, quasi quotidianamente, le diverse discipline sportive che portano alto e con orgoglio il nome di Caltanissetta raggiungendo importanti traguardi. Il Kalat Winner è un bel momento per conferire un riconoscimento agli atleti che si sono particolarmente distinti e per ringraziare le federazioni e le società che veicolano i valori dello sport con serietà e abnegazione”.

L’accesso all’evento è gratuito e tutti sono invitati a partecipare.

Di seguito riportiamo l’elenco completo delle realtà e delle personalità che riceveranno un riconoscimento nel corso dell’evento “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”:

Federazione Italiana Giuoco Calcio – ASD NISCEMI F.C.

Vincitrice del Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2023/2024, è stata ammessa al Campionato Regionale di Promozione. Nel corso della scorsa stagione ha disputato il campionato a Gela per l’indisponibilità dello stadio niscemese, garantendo la partecipazione anche alle attività del settore giovanile.

Federazione Italiana Twirling – ALESSIA TIZZA

Ginnasta di Niscemi, campionessa italiana di Twirling (ginnastica artistica con il bastone) nella specialità “solo” e vicecampionessa italiana nelle specialità “Artistic Twirl” e “X-Strut”.

Federazione Italiana Sport Rotellistici – ASD ECLETTICA

Terzi classificati nel campionato italiano under 12, l’ASD Eclettica può essere considerato il terzo vivaio più forte d’Italia, anche grazie ai 4 titoli italiani conseguiti nelle specialità individuali.

Federazione Italiana Badminton – MARIAM TRAULI

Terza nel campionato italiano di categoria e nell’ambito del Trofeo CONI, nel 2024 è stata anche dominatrice assoluta a livello regionale; il livello raggiunto le ha garantito la convocazione al Centro Tecnico Federale di Catania dove si allena agli ordini del tecnico indiano Kiran Balanji.

Federazione Italiana Rugby – CHIARA SCARANTINO

Giovane rugbista nissena, in forza alla Benetton Treviso, ha fatto registrare un miglioramento esponenziale delle proprie capacità arrivando ad essere convocata dalla Nazionale italiana di categoria.

ACI – ANDREA DICARO

Ha partecipato nella stagione 2024 al Campionato Super Salita, percorrendo tracciati, prevalentemente nuovi, ma riuscendo ugualmente a vincere tutte le 6 gare alle quali ha partecipato, ottenendo quindi il titolo di Campione Italiano Supersalita 2024 di classe 1600 con una gara di anticipo.

Federazione Italiana Pesistica – ETTORE ANTONIO PILATO

Primo classificato ai Campionati Assoluti di specialità, strappo e slancio, ha vinto anche il titolo italiano junior. Ha partecipato al Campionato Europeo Giovanile svoltosi in Grecia ed è salito sul gradino più alto del podio anche ai campionati italiani under 17.

Federazione Italiana Tennis e Padel – MARCO MARIA AMMENDOLA

Ufficiale di gara, ha arbitrato come arbitro di sedia confronti di serie A1, A2 E B maschili e femminili. Nel 2024 ha arbitrato per la prima volta due tornei internazionali e da 9 anni è giudice di linea agli internazionali BNL d’Italia di Roma.

Federazione Italiana Pallavolo – SANDRO CACI

Dal 2009 al 2023 ha preso parte ai campionati nazionali di A2, B1 e B2 con squadre del nord Italia, arrivando alla convocazione in nazionale pre-juniores ai fini della partecipazione al campionato europeo di categoria.

CSEN – ALESSANDRO ROMANO NICOLE MURVANA

Tesserati per la New Calor Latino di Gela nel settore danze latino americane, nel 2024 hanno conseguito il 1°posto nel Campionato Europeo under 16 in Inghilterra ed il 3°posto agli UK Open Dance Festival under 14. Fanno coppia da più di 10 anni e nonostante la giovane età rappresentano una eccellenza nazionale nel mondo della danza.

Comitato Italiano Paralimpico – SALVATORE NUCERA

A quasi due anni dalla nascita una equipe medica aveva anticipato ai genitori che Salvatore non avrebbe camminato. Lo spirito battagliero della famiglia ha fatto sì che il miracolo si avverasse e lo scorso anno Salvatore, grazie all’Associazione Vita Nova ed alla Cooperativa Consenso, ha preso parte per ben due volte ai campionati regionali di atletica leggera della FISDIR, correndo i 50 metri piani…campione per la vita!

Federazione Italiana Ciclismo – MATTEO ALDO BURCHERI

Tesserato con il Team Race Mountain ha partecipato alle prove di Coppa Italia di mountain bike classificandosi sempre entro le prime dieci posizioni. Terzo nella classifica finale di Coppa Sicilia è stato più volte convocato nella rappresentativa regionale categoria esordienti.

Comune di Caltanissetta – CRISTIAN BLANDINO

Monta sul kart all’età di 5 anni e non è ancora sceso. Nel 2024 passa con Kali Kart e conquista la prima della serie WSK Champions Cup a Lonato. Ad Aprile 2024 debutta nella categoria nazionale OKNJ dove, dopo le 5 tappe, si laurea Campione Italiano a Sarno, gara in cui si aggiudica vittoria di prefinale e finale.

Comune di Caltanissetta – S.S.D NISSA F.C

Vincitrice del campionato regionale di eccellenza, riporta Caltanissetta nello scenario dei campionati nazionali, facendo registrare il record dei punti conseguiti da una squadra in un intero campionato.

Comune di Caltanissetta – CARLO MASTROSIMONE

Per i risultati conseguiti dal giovanissimo nisseno in sella a una minimoto nelle competizioni internazionali di categoria. Lo stesso è stato selezionato come “Talento Azzurro” nel settore velocità e a partire da quest’anno proverà a raggiungere il mondiale con il team Leopard.

Comune di Caltanissetta – MASSIMO FERRARO E LINO CAPIZZI

Al volante della sua Lancia Fulvia Sport Zagato, Massimo Ferraro ha vinto il Campionato Italiano Velocità Salita con le auto storiche cat. 1600 GTP del primo raggruppamento (che comprende i modelli fino al 1970).

Pasquale Capizzi dal 1978 porta in alto il nome di Caltanissetta nelle specialità motoristiche e nel 2024 ha ottenuto il primo posto nel Campionato Italiano Velocità Salita con le auto storiche della classe 1300 gruppo A.

Comune di Caltanissetta – PGS VIGOR

La Polisportiva Giovanile Salesiana è una società di calcio a 5 con sede a San Cataldo che è parte integrante della comunità educativa pastorale dell’oratorio salesiano. Questa realtà festeggia il 50° anniversario della fondazione: mezzo secolo dedicato in particolare alla crescita di un settore giovanile che ha formato tanti ragazzi del territorio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale ed educativo.

Comune di Caltanissetta – A.P.D. TRAINA ALBAVERDE

Vincitrice del Campionato di B2 femminile, ha riportato Caltanissetta nel panorama nazionale della pallavolo.

PREMI CONI AL MERITO SPORTIVO

STELLA DI BRONZO

CARLO ALESSI

Presidente dell’ACI (Automobile Club d’Italia) di Caltanissetta.

PALMA DI BRONZO

GIOVANNI SCARANTINO

3 partecipazioni olimpiche, 4 partecipazioni ai mondiali e 7 partecipazioni agli europei come atleta. Per 12 anni è stato tecnico federale e responsabile del Centro di preparazione olimpico, ha preso parte a cinque olimpiadi anche come tecnico.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALICE MANGIONE

Campionessa italiana 400 metri piani.

CLAUDIO SCARANTINO

Campione italiano juniores e campione italiano assoluto di sollevamento pesi nella categoria 67 kg. Milita nel gruppo sportivo delle fiamme oro ed è membro della nazionale italiana di categoria.

FEDERICO LA BARBERA

Campione Europeo di sollevamento pesi classe under 23 categoria 55.kg; campione italiano e primo classificato agli assoluti di specialità (strappo e slancio) milita nel gruppo sportivo delle fiamme oro ed è membro della nazionale italiana di categoria.

PREMI CIP AL MERITO SPORTIVO PARALIMPICO

STELLA D’ORO

TOTO’ MUSSONI

Presidente Regionale del CIP Sicilia

STELLA D’ARGENTO

ANGELO D’AURIA

Impegnato da oltre 20 anni nello sport paralimpico, riveste il ruolo di tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 per atleti con sindrome di down. L’esperienza sportiva, gli studi psicologici e di scienze motorie gli hanno permesso di rivestire anche ruoli formativi all’interno della FISDIR, sia in ambito regionale sia in ambito nazionale.

GIORGIO GIORDANO

Presidente Regionale FITP, per il contributo offerto, nell’ultimo quadriennio, allo sviluppo del settore paralimpico del tennis.

TOTÒ PARLA

Presidente Regionale FIPE per il contributo offerto, nell’ultimo quadriennio, allo sviluppo del settore paralimpico del sollevamento pesi.

ARTURO TORREGROSSA

Presidente Regionale FIS per il contributo offerto, nell’ultimo quadriennio, allo sviluppo del settore paralimpico della scherma.

MICHELE SOLLAMI

Presidente Regionale FITAV per il contributo offerto, nell’ultimo quadriennio, allo sviluppo del settore paralimpico del Tiro a volo.