Campofranco. Tre finanziamenti regionali per 226 mila euro con la Legge finanziaria 2025

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha annunciato di aver ottenuto importanti finanziamenti dalla Regione Siciliana nell’ambito della legge finanziaria 2025, per un totale complessivo di € 226.000. I finanziamenti ottenuti sono destinati ai seguenti interventi strategici per il territorio comunale:

– Realizzazione della tettoia presso il campo sportivo comunale Virciglio per un importo di 100 mila euro

– Due interventi di riqualificazione urbana per un importo di 50 mila e 51 mila euro

– Promozione turistico – culturale in occasione delle festività di San Calogero per un importo di 25 mila euro

L’Amministrazione Comunale ha espresso la propria gratitudine politica ai partiti della DC, M5S e Forza Italia e ai loro referenti politici per il prezioso supporto fornito nell’inserimento delle nostre istanze all’interno della legge finanziaria regionale. “La loro collaborazione – si legge in una nota – testimonia l’importanza del dialogo costruttivo tra le istituzioni per il bene della nostra comunità. Questi finanziamenti rappresentano un importante passo avanti per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio, con particolare attenzione alle infrastrutture sportive, al decoro urbano e alla promozione delle nostre tradizioni culturali e religiose”.