Caltanissetta. Spazio Pitta e libreria Ubik in sinergia con “Letture in salotto”: il 22 gennaio presentazione del saggio di Filippo Falcone sulle zolfare siciliane

Si riapre, mercoledì, 22 Gennaio, a Caltanissetta con un saggio di Filippo Falcone sulle zolfare siciliane, il nuovo calendario culturale di Spazio Pitta e di libreria Ubik.

Si apre la nuova programmazione della rassegna d’autore, in calendario da Gennaio in poi, promossa da Spazio Pitta in collaborazione con la libreria Ubik di Caltanissetta.

Le “Letture in salotto”, minifestival del libro, si riavviano, mercoledì, 22 gennaio, alle ore 18.30, con la presentazione del nuovo saggio di Filippo Falcone “Zolfare Siciliane: dal secolo delle stragi al declino dell’Ente Minerario Siciliano”. Il lavoro è stato pubblicato nel volume di autori vari “Dalla memoria alla Storia”, a cura di C. Dello Spedale Alongi, alla fine del 2024 per la Edizioni Paruzzo. La serata sarà introdotta dall’operatore culturale Pasquale Tornatore.

Filippo Falcone, originario di Sommatino, ex epicentro zolfifero per eccellenza sino agli anni ’60, collabora con varie università. Agli studi sulla Sicilia che hanno caratterizzato gran parte della sua produzione, non ha fatto mai mancare l’interesse per la storia del mondo zolfifero del suo territorio. In questa direzione si inquadra anche questa pubblicazione.

Sulla base di un’articolata documentazione testuale e archivistica, il breve saggio di Falcone tratta del periodo delle stragi in miniera, caratterizzate dalla totale assenza di sicurezza sul lavoro: tra l’800 e il ‘900 si contarono tra i 3mila e i 4 mila morti nella sola provincia di Caltanissetta (non vi è nessun dato certo). Al declino del comparto dello zolfo, dopo le commesse delle Guerra di Corea (1952-53), si tenta un rilancio con la costituzione dell’Ente Minerario Siciliano, tra il 1962-63, ma il declino è solo rinviato di qualche anno.

Filippo Falcone parlerà anche della contrapposizione tra Chiesa e mondo zolfataro, che arrivò persino a negare agli operai morti in disgrazia funerali religiosi. Le tensioni cesseranno con la salita al soglio pontificio di Giovanni XXXIII, nel 1958, che aprirà la Chiesa ai problemi sociali e al mondo del lavoro.

Durante la serata sarà proiettato il video degli anni cinquanta del secolo scorso “Solfara”, realizzato da Gianfranco Ayala nella miniera Giumentarello. Ai presenti sarà omaggiata copia del saggio.

