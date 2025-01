Caltanissetta. Sinistra Italiana: “Collaborato a mozione per migliorare il trasporto urbano, ma non c’è alcun progetto politico”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della Sinistra Italiana di Caltanissetta a proposizione della proposta di rafforzare il trasporto urbano tra San Cataldo e Caltanissetta.

“È doveroso chiarire il nostro punto di vista rispetto alla recente iniziativa sulla mozione riguardante la proposta di rafforzare il trasporto urbano tra San Cataldo e Caltanissetta.

Come si può trasformare una pregevole iniziativa, nata con l’obiettivo di portare benefici tangibili per le due comunità, in una maldestra operazione politica? Pensare di utilizzare questa mozione per forzare equilibri politici locali a San Cataldo o, peggio ancora, attribuire una patente di progressismo a chi non la richiede né la desidera a Caltanissetta, è semplicemente assurdo. Era prevedibile che un approccio simile avrebbe generato inevitabili distinguo, come anche il nostro.

Ribadiamo che le forze politiche coinvolte sono state chiamate a collaborare solo ed esclusivamente per condividere una mozione relativa al miglioramento del trasporto urbano tra San Cataldo e Caltanissetta, e nulla di più. Non esiste alcun progetto politico più ampio né alcun tentativo di ridefinire uno schieramento progressista dentro cui, tra l’altro, ci sono forze politiche che non solo non intendono collocarsi per evidenti distanze politiche, ma che anche nascondono il loro imbarazzo dietro ad etichette di comodo.

Il nostro impegno, come sempre, resta focalizzato su proposte concrete che rispondano alle reali esigenze dei cittadini. Non siamo interessati a strumentalizzazioni politiche o forzature che rischiano di snaturare il merito delle questioni. Pertanto, invitiamo tutti ad evitare interpretazioni fuorvianti e operazioni di sterile propaganda. Una cosa è certa: se la proposta dovesse naufragare, non ci sarà alcun bisogno di cercare i responsabili”.

Sinistra Italiana – Caltanissetta