Caltanissetta. PrimaQuinta, rassegna “Il Bene Comune”: il 23 gennaio primo incontro con Marco Filippo Romano

Il primo Bene Comune è con Marco Filippo Romano e la sua arte. Un incontro speciale, aperto gratuitamente al pubblico, promosso da PrimaQuinta e fortemente voluto da Aldo Rapè, nuovo direttore artistico del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta e dallo stesso baritono nisseno.

Dopo il recentissimo successo di dicembre 2024 in cui Marco Filippo Romano ha inaugurato la stagione del teatro alla Scala di Milano con il ruolo di Fra Melitone ne “La forza del destino”, con il M° Riccardo Chailly, il baritono incontra il pubblico della sua città, in una serata che già prevede il sold out e che sarà unica nel suo genere.

Marco Filippo Romano dialogherà sul palco con Aldo Rapè, sul proprio cammino artistico e sul senso dell’arte, regalando al pubblico brevi performance tratte dal suo repertorio. L’incontro è il primo appuntamento della rassegna IL BENE COMUNE, una serie di appuntamenti sul tema della ricerca personale e collettiva del bene comune, attraverso l’arte e le sue forme.

“Incontri che mirano anche a far diventare il Teatro Rosso di San Secondo un’officina culturale per la città, un luogo aperto di dialogo e confronto, un luogo di accoglienza” ha dichiarato recentemente Aldo Rapè, nuovo direttore artistico dello storico teatro.

Marco Filippo Romano nato a Caltanissetta, Ha intrapreso lo studio del canto dopo essersi diplomato in corno presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. E’ uno dei baritoni buffi di maggior talento sulla scena operistica italiana e internazionale, ha già debuttato in teatri e festival di primissimo piano come Teatro alla Scala di Milano, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Real di Madrid, Bayerische Staatsoper di Monaco, Deutsche Oper di Berlino, Wiener Staatsoper, Den Norske Opera di Oslo, Daegu Opera House (Corea del Sud), Glyndebourne Festival, Wexford Festival, Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Grande specialista di ruoli rossiniani, ha collaborato con direttori quali Riccardo Muti, Michele Mariotti, Gianandrea Noseda, Fabio Luisi, Daniele Rustioni, Enrique Mazzola, Andrea Battistoni, Evelino Pidò, e registi come Mario Martone, Emilio Sagi, Daniele Abbado, Joan Font, Francesco Micheli e Rosetta Cucchi.

Sala Grande Teatro Rosso di San Secondo / Caltanissetta

Giovedì 23 Gennaio 2025 h 20.30

Ingresso gratuito con sbigliettamento da ritirare al botteghino (max 2 per persona)