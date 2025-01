Caltanissetta. La Città e la Real Maestranza piangono la scomparsa del cavaliere Francesco Maiorana

CALTANISSETTA. Una perdita sentita, per la persona, per ciò che ha rappresentato per la Real Maestranza di Caltanissetta e per tutto quello che è stato per amici, parenti e familiari.

E’ quella legata alla scomparsa del Cav. Francesco Maiorana. Capitano della Real Maestranza del 2001 categoria Idraulici, è stato non solo un artigiano vecchio stampo, sempre legato alla Real Maestranza e alla Settimana Santa nissena, ma anche un nisseno legato alle tradizioni della propria Città che manifestava ed esprimeva sempre attraverso un senso di appartenenza che ne faceva un punto di riferimento autentico.

C’è da dire che la sua è sempre stata una presenza significativa e costruttiva all’interno del mondo della Real Maestranza Nissena che oggi ne piange la scomparsa. In queste ore sono tanti gli attestati di vicinanza e le condoglianze alla famiglia e alla categoria Idraulici. In particolare le più sentite condoglianze sono arrivate da parte dell’intera Associazione Real Maestranza.

L’Editore e tutta la redazione del Fatto Nisseno porgono le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Francesco Maiorana i cui funerali si svolgeranno il 30 gennaio, giovedì mattina, alle 10.30 nella Cattedrale.