Caltanissetta. Il 29 febbraio santa messa nella Chiesa di Sant’Anna per la nascita celeste della Beata Maria Cristina di Savoia

CALTANISSETTA. In occasione della ricorrenza della “Nascita Celeste” della Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle due Sicilie, il Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia” di Caltanissetta, mercoledì 29 febbraio, alle ore 17.00, fa celebrare una Santa Messa nella chiesa di Sant’Anna al Testasecca.

Lo rende noto la Presidente, Franca Liberta Carapezza, comunicando che il celebrante sarà l’assistente spirituale del Convegno nisseno, don Calogero Panepinto.

Alla Celebrazione Eucaristica parteciperà una rappresentanza degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e delle Guardie d’Onore al Pantheon.

La Delegazione nissena dell’Istituto, in tale occasione, donerà al Convegno di Cultura una Reliquia della Beata, conosciuta anche come “Reginella Santa”.