Caltanissetta, aggiornamenti sulla fornitura idrica: oggi 7 gennaio in distribuzione le zone Angeli e Cinnirella

Caltaqua comunica che con i quantitativi di acqua forniti da Siciliacque, ieri 6 gennaio è stato possibile effettuare la distribuzione nelle zone ASI e S. Barbara.

Oggi siamo in distribuzione nelle zone Angeli e Cinnirella.

Siamo in attesa che Siciliacque ripristini completamente la fornitura idrica per aggiornare il calendario della distribuzione che continuerà a seguire la periodicità di tre giorni.