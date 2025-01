Caltanissetta. A Roma visita al Quirinale per le classi 4A, 4C e 4V del Liceo Scientifico “Volta”

CALTANISSETTA. Visita al Quirinale per le classi 4 A, 4 C e 4 V dell’I.S.S .”A. Volta” di Caltanissetta accompagnate dalle Professoresse Miceli, Valenza e Scarpulla. Attraverso un programma ricco ed intenso tra storia, arte, cultura e religione, gli studenti hanno vissuto un’esperienza, che certamente resterà impressa nei loro ricordi.

Ricevuti in Quirinale hanno percorso le stanze del Palazzo-Istituzione inoltrandosi nella Storia della Nazione e della Repubblica, ammirando e riconoscendo il valore della singolare esperienza anche nel trovarsi davanti alla copia della Costituzione vergata in originale dai padri costituenti, simbolo del patrimonio identitario di ogni cittadino.La maestosità del Palazzo e l’importanza della visita hanno subito introdotto i giovani studenti alla grandezza della città caput mundi.

Un pieno di emozioni che si è arricchito della visita nei luoghi simbolo della città eterna: dal cuore di Trastevere, uno dei quartieri più pittoreschi della capitale alle viuzze del ghetto ebraico ,alla scoperta dell’ urbe multiculturale e resiliente fino all’isola tiberina.

Spazio è stato dedicato anche alla scoperta della Roma barocca: dalla maestosa Fontana di Trevi, passando per le tombe reali del Pantheon, fino alle scenografiche e monumentali fontane di Piazza Navona, per poi essere catturati dalla potenza espressiva della intesa luce del Caravaggio nei suoi dipinti in San Luigi dei francesi.

La antica Tivoli ha poi conquistato la attenzione con le due perle del patrimonio UNESCO: Villa Adriana, la residenza imperiale di Adriano e Villa d’Este, celebre per i suoi giardini e le spettacolari fontane. E poi con lo sguardo verso le stelle all’Osservatorio Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa tra telescopi e racconti appassionanti di alcuni esperti astrofisici , per esplorare i misteri del cielo.

Roma antica con il suo Colosseo ed i Fori Imperiali sono poi state pagine vive di storia e letteratura. Nell’anno del Giubileo intense emozioni sono state vissute a San Pietro, dove l’arte e la spiritualità si sono intrecciate in un’atmosfera unica. Un viaggio arricchente, insomma “Roma aeterna, semper nova “ ha saputo ancora una volta stupire e lasciare senza parole.