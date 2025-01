Calcio juniores. Finisce 0-0 tra Nissa e Paternò: biancoscudati ad un punto dal 2° posto

Nel campionato juniores pari tra la Nissa di Giacomo Serafini e il Paternò. Nella seconda giornata del girone di ritorno, dunque, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0. Entrambe le squadre hanno cercato di ottenere i tre punti, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Un risultato che lascia invariata la situazione in classifica per le due formazioni.

Tante le assenze in casa biancoscudata come quelle di Abbate, Ottaviano, Zaid Cisse e lo stesso Sabar infortunatosi ad inizio partita. La Nissa in casa propria ci ha messo tanto cuore e carattere con i vari Di Graci Torregrossa, Mandalà e La Monica, ma il portiere del Paternò è riuscito a mantenere la porta senza gol.

Si tratta comunque di un punto importante che ha permesso alla Nissa di portarsi a – 1 dal secondo posto occupato da Akragas e Sancataldese. Le prime quattro squadre classificate nel girone si qualificano per la finale a quattro che si giocherà al termine della stagione regolare. (Foto Nissa FC)