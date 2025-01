Assicurazioni auto: è possibile risparmiare fino a oltre il 65%

Il tema del risparmio sui costi dell’assicurazione auto è sempre più rilevante per gli automobilisti italiani, specialmente con l’RC auto che ha raggiunto la cifra media di 643,99 euro a dicembre 2024, in continua crescita. Fortunatamente, ottenere risparmi significativi, anche superiori al 65%, è possibile, scegliendo con attenzione la compagnia cui affidarsi e preferendo un’assicurazione auto online.

Le compagnie assicurative online, infatti, si distinguono per i premi altamente competitivi, resi possibili dall’assenza di sedi fisiche e dalla gestione diretta tramite piattaforme digitali. Con pochi clic, inoltre, è possibile ottenere un preventivo personalizzato e sottoscrivere una polizza, il tutto in modo rapido e sicuro. Questo modello operativo consente di abbattere i costi senza compromettere la qualità del servizio.

Allianz Direct, ad esempio, si conferma una scelta eccellente per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo. La compagnia offre una vasta gamma di opzioni personalizzabili, come la possibilità di aggiungere garanzie accessorie – tra cui l’assistenza stradale, scelta dal 44,35% degli utenti – e servizi di tutela legale. Inoltre, il servizio clienti di Allianz Direct è apprezzato per la sua rapidità e professionalità, rendendo la gestione della polizza un’esperienza semplice e senza stress.

Oltre a scegliere una compagnia online affidabile, ci sono altre strategie che permettono di ridurre il costo della polizza:

Confrontare i preventivi. Confrontare le offerte di diverse compagnie è fondamentale. La spesa annuale per l’assicurazione dipende da fattori come l’età dell’assicurato, la provincia di residenza e la potenza del veicolo. Ad esempio, un conducente con una condotta di guida immacolata e residente in una zona con basso rischio di incidenti può ottenere premi significativamente ridotti. Optare per la scatola nera. L’installazione di una scatola nera consente di monitorare il comportamento del conducente, premiando chi guida in modo responsabile con ulteriori sconti sul premio assicurativo. Questo strumento, progettato per contrastare le frodi, è una scelta sempre più diffusa tra gli automobilisti italiani. Valutare le opzioni di guida esclusiva e franchigia. La guida esclusiva, che limita l’utilizzo del veicolo al solo contraente della polizza, può ridurre i costi. Anche l’opzione di uno scoperto con franchigia è utile per abbassare il premio iniziale, pur comportando un rischio maggiore in caso di sinistro.

Tra le tendenze più importanti e significative, emerse dalle recenti analisi di mercato, troviamo che:

La classe di merito 1 è quella più diffusa in Italia, rappresentando il 66,05% degli automobilisti. Questo dato sottolinea l’importanza di una guida sicura per ottenere condizioni assicurative più vantaggiose.

degli automobilisti. Questo dato sottolinea l’importanza di una guida sicura per ottenere condizioni assicurative più vantaggiose. L’età media delle automobili in Italia è di 11,58 anni , un dato che influisce sul premio assicurativo, poiché le auto più vecchie possono richiedere polizze più costose.

, un dato che influisce sul premio assicurativo, poiché le auto più vecchie possono richiedere polizze più costose. Il valore medio dei veicoli assicurati è di circa 7.653 euro, un altro parametro che le compagnie considerano nella definizione dei premi.

Risparmiare sull’assicurazione auto è possibile adottando un approccio strategico. Le compagnie online, come Allianz Direct, offrono soluzioni vantaggiose grazie a premi competitivi e servizi personalizzabili. La sola scelta della compagnia assicurativa, tuttavia, non è di per sé sufficiente a garantire un risparmio considerevole: confrontare i preventivi, optare per strumenti come la scatola nera e valutare le proprie opzioni in modo consapevole consente di ottenere il massimo valore dalla propria polizza.

In un mercato in costante evoluzione, sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia e dalle assicurazioni digitali è la chiave per coniugare risparmio e sicurezza sulla strada.