Vince 1,22 miliardi al Superenalotto americano, super premio in California

(Adnkronos) – Un premio da 1,22 miliardi di dollari vinto al Mega Millions, l'equivalente americano – più o meno – del Superenalotto. La combinazione vincente (3, 7, 37, 49, 55, con l'aggiunta della Mega Ball numero 6) ha fatto la fortuna di un giocatore della California. Le probabilità di azzeccare la sestina d'oro sono una su 302.575.350. Il vincitore, che ha fatto centro dopo 30 estrazioni senza jackpot, non è ancora noto e si attende che renda nota la sua identità. Il giocatore può decidere come incassare il super premio. Può ottenere immediatamente 550 milioni di dollari in un'unica soluzione chiudendo la pratica o accettare che l'intera cifra di 1,22 miliardi venga corrisposta nell'arco di 30 anni con versamenti regolari. In genere, i vincitori preferiscono ottenere immediatamente una somma notevolissima ma inferiore rispetto al montepremi. Questa è stata la strategia scelta dagli ultimi due fortunatissimi giocatori, compreso chi in Florida – nel 2023 – ha azzeccato la combinazione da 1,6 miliardi di dollari, il premio più alto nella storia del concorso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)