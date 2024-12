Villalba. L’amministrazione comunale protagonista ad Albenga per la tradizionale festa di Santa Lucia

VILLALBA. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha avuto il piacere di partecipare alla tradizionale visita istituzionale in occasione della festa di Santa Lucia ad Albenga. È stato un momento speciale per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione con il bellissimo paese gemellato con Villalba.

Il sindaco Maria Paola Immordino ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Albenga e al comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, per la splendida accoglienza e per l’ospitalità calorosa.