Ucraina, stop ai soldati di Kim: Zelensky chiede aiuto alla Cina

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la Cina a esercitare la propria influenza sulla Corea del Nord per fermare il dispiego di soldati nordcoreani a fianco delle truppe russe nella guerra in Ucraina. "La nazione coreana non dovrebbe perdere il suo popolo nelle battaglie in Europa. E questo può essere influenzato, in particolare dai vicini della Corea, soprattutto dalla Cina", ha detto Zelensky nel suo discorso serale. "Se la Cina è sincera nel dichiarare che la guerra non deve degenerare, deve esercitare una pressione adeguata su Pyongyang", ha aggiunto Zelensky, ricordando che la Cina è il più stretto alleato del regime nordcoreano. Le forze di difesa aerea dell'esercito russo hanno intanto intercettato circa 60 droni delle forze armate ucraine su diverse regioni del Paese nelle prime ore del mattino, la maggior parte dei quali a Voronezh e Rostov. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo sul proprio canale Telegram. “La scorsa notte, 56 veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio”, si legge nel messaggio, in cui viene inoltre specificato che 28 dei droni sono stati distrutti nella regione di Voronezh, altri 17 nella regione di Rostov e altri undici a Belgorod. Nel giorno di Santo Stefano, l'esercito russo ha lanciato una nuova ondata di attacchi nell'Ucraina orientale, causando decine di feriti e un morto nelle località di Kharkov, Nikopol, Sumi e Kherson, e ha attaccato infrastrutture energetiche lasciando vaste zone del Paese senza riscaldamento e acqua, mentre si prevede che le temperature scenderanno sotto i 20 gradi Celsius nelle prossime settimane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)