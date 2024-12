Serie D. La Nissa espugna il “Dino Liotta” battendo in rimonta 2-3 il Licata ed è sesta in classifica

La Nissa sta finalmente andando a mille, esattamente come i tifosi e la dirigenza auspicavano fin dalla prima giornata di campionato. Al Dino Liotta di Licata i biancoscudati, opposti al Licata di Pippo Romano nell’ambito dell’ultima giornata del girone di andata del girone I di serie D, si sono imposti 2-3 chiudendo il 2024 nel miglior modo possibile.

Una vittoria in rimonta, quella ottenuta dai biancoscudati del presidente Giovannone che a Licata hanno dimostrato carattere e personalità, anche perché la rete al 44’ di Minacori per i licatesi avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque, ma non a questa Nissa che, nella ripresa, è rientrata in campo con il piglio giusto. Il pari è stato firmato dopo pochi minuti della ripresa (8) da parte di Mattia Tumminelli (per lui primo gol stagionale), dopo di che è arrivata la rete di Cosimo Pagano che ha griffato l’1-2 al 23’ con una conclusione dalla distanza.

A calare il tris per la squadra di Giovanni Campanella ci ha invece pensato Rotulo poco prima la mezzora del secondo tempo che ha battuto imparabilmente il portiere licatese confermandosi tra i protagonisti di questa squadra. Inutile la reazione del Licata che ha comunque disputato una gara alquanto generosa accorciando ancora le distanze con Mbaye al 93′ per il definitivo 2-3 finale. Agli agrigentini non è bastato il cambio in corsa sulla panchina con il ritorno di Pippo Romano. La Nissa, nella ripresa, ha mostrato carattere e personalità, riuscendo a rimontare lo svantaggio di fine primo tempo.

Una vittoria legittima che permette alla squadra del presidente Luca Giovannone di collocarsi al sesto posto in classifica con 24 punti, sei punti sotto la Vibonese che, con 30 punti, occupa la quinta posizione. Tanti i tifosi nisseni presenti al “Dino Liotta” in un derby siciliano che è stata una festa dello sport e del calcio in virtù del gemellaggio tra le tifoserie che lega le due società ormai da tanti anni. E alla ripresa del campionato la Nissa, il prossimo 5 gennaio, sfiderà in Calabria la Vibonese nell’ambito della 18^ giornata, prima del girone di ritorno. (foto di Claudio Vicari)