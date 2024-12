Seconda categoria. Nell’anticipo del sabato il Real Gela sfida la Valguarnerese; domenica derby Atletico Nissa – Riesi

Nel campionato di Seconda Categoria anticipo del sabato con il Real Gela che affronta in casa la Valguarnerese (ore 15) con l’intento di trovare l’acuto giusto per salire ulteriormente in classifica.

Domenica 8 dicembre, invece, c’è il derbissimo tra Riesi 2002 e Atletico Nissa. Si tratta di un confronto che sfugge a qualsiasi pronostico: i padroni di casa, forti di un filotto di risultati positivi, puntano a vincere per dare una svolta vincente al loro campionato, ma l’Atletico Nissa, da quando è sotto la guida di Paolo Di Francisca, propone partite di spessore e si fa apprezzare non poco per il proprio canovaccio tecnico e tattico.

Un match che potrebbe decidersi al culmine di una super prestazione di questo o di quel gruppo come anche per una prodezza del singolo, ma che resta di gran fascino nel contesto di un campionato nel quale l’Amo Gela se la dovrà vedere fuori casa contro una squadra parecchio insidiosa come la Sanconitana.