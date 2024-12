Aperta al traffico la Galleria Caltanissetta sulla SS640 “Strada degli Scrittori”

E’ l’opera principale del secondo lotto e darà continuità alla direttrice “Autostrada A19, Caltanissetta Agrigento”.

È dotata di nove by-pass di collegamento, di impianti tecnologici all’avanguardia e di elevati standard di sicurezza.

Oggi Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico, secondo cronoprogramma, la canna destra della Galleria Caltanissetta, in direzione A19 completando l’opera principale del secondo lotto del progetto di adeguamento della SS640 “Strada degli Scrittori” alla categoria B “extraurbana principale”.

La suddetta apertura fa seguito alla messa in esercizio della canna sinistra in configurazione provvisoria a doppio senso di circolazione dello scorso mese di settembre, con la quale già era stata data continuità alla direttrice Autostrada A19 – Caltanissetta – Agrigento evitando l’attraversamento della Città di Caltanissetta.

Contestualmente, è stato aperto al traffico il tratto di asse principale compreso tra lo svincolo Caltanissetta Nord (Xirbi) e la Galleria Artificiale San Filippo per un totale di circa 1 km e le rampe dello svincolo tra la SS 640 e la SS 626 secondo le previsioni di progetto.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, fra gli altri: l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Dott. Alessandro Aricò; i sindaci di Caltanissetta ed Agrigento, Avv. Walter Tesauro e Dott. Francesco Miccichè; il segretario dell’ottava Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Dott. Antonino Germanà; il Consigliere per il Programma dell’attività politica del Vicepresidente del Consiglio, Dott. Matteo Giuseppe Francilia; il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia; il Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta, Mons. Onofrio Castelli; il Responsabile della Struttura Territoriale di Anas in Sicilia nonché Commissario Straordinario di Governo per l’opera, Ing. Raffaele Celia; il Responsabile Nuove Opere di Anas per la Sicilia, Ing. Luigi Mupo; il Coordinatore per l’Alta Sorveglianza dei cantieri Anas in Sicilia, Ing. Giuseppe Salvia.

La nuova galleria Caltanissetta, realizzata nell’ambito dei suddetti lavori di adeguamento, si sviluppa al di sotto dell’area urbanizzata della città di Caltanissetta fino ad una profondità di 80 m, con due tunnel della lunghezza di circa 4 chilometri ciascuno aventi un interasse variabile da un mimino di 35 metri ad un massimo di 80 metri. Le canne gemelle sono state scavate a piena sezione con una fresa meccanica TBM (Tunnel Boring Machine) del diametro di 15,08 metri, corrispondente ad una superfice di scavo di oltre 178 metri quadrati, in un contesto geologico particolarmente complesso.

Superficie e dimensione del diametro di scavo tra i più grandi al mondo, estensione e geomeccanica complessa costituiscono alcune delle difficoltà affrontate durante lo scavo della galleria, che delineano le proporzioni della sfida affrontata, oggi definitivamente superata.

L’investimento complessivo per l’ammodernamento dell’intero tratto, lungo circa 28 Km, è di oltre un miliardo di euro.

La galleria è dotata di nove by-pass di collegamento tra i due fornici, sette pedonali e due carrabili, adibiti ad uscite di sicurezza, e di impianti tecnologici all’avanguardia quali: impianti di illuminazione ordinaria e di evacuazione con apparecchi a tecnologia LED, stazioni di emergenza e segnaletica stradale luminosa, impianti di rilevazione incendio, impianti idrici antincendio, impianti automatici di ventilazione con sensori di rilevazione CO ed OP, pannelli a messaggio variabile, sistemi di video sorveglianza con rilevamento automatico degli eventi incidentali e di telecontrollo monitorati, h24 da un centro di controllo locale e dalla Sala Operativa Territoriale di Anas.

L’apertura della Galleria Caltanissetta darà definitiva continuità alla direttrice “Autostrada A19, Caltanissetta Agrigento”.

Per il superamento di gravi problematiche che avevano comportato il blocco totale dei lavori e prefiguravano la risoluzione del contratto di appalto, nell’aprile 2021 è stato nominato un Commissario Straordinario di Governo, l’Ingegnere Raffaele Celia, già Responsabile Anas della Struttura Territoriale Sicilia, che ha operato all’unisono con la stazione appaltante per il raggiungimento del risultato odierno.

Fonte foto: Roberta Barba