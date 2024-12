Prima categoria. Solo pari per la Sommatinese: la Barrese si prende la testa della classifica; bene la Don Bosco Mussomeli

Nel girone B del campionato di Prima Categoria la Sommatinese ha perso la vetta della classifica. La squadra di mister Nicotra s’è fatta imporre il pari dal Città di Castellana. E’ stato Rosario Genova (nella foto) con un bel colpo di testa a impattare un match alquanto insidioso per la Sommatinese che ha pertanto dovuto cedere il primo posto in classifica alla Barrese nel frattempo vittoriosa 4-1 sullo Sporting Termini.

Torna al successo la Don Bosco Mussomeli che ha piegato 3-0 il Petralia Soprana. Mongiovì e Catania i marcatori di una partita nella quale è stato espulso il madonita Macaluso. Per la Don Bosco un successo rigenerante, dal momento che i manfredonici sono ora risaliti al quarto posto in classifica con 18 punti a due lunghezze dal Gangi, mentre la vetta dista 6 (Sommatinese) e 7 punti (Barrese).

Solo pari per il Campofranco Calcio che ha impattato 1-1sul campo della Belsitana con rete di Baptista che ha pareggiato il gol del solito Agnello. In classifica il Campofranco è a quota 12 a pari merito con il Città di Castellana.

Campofranco Calcio

Nel girone F della Prima categoria, invece, l’Accademia Mazzarinese non è andata al di la dell’1-1 casalingo contro il Real Belvedere. Una gran bella prestazione per la squadra mazzarinese in quanto i siracusani sono primi in classifica e a Mazzarino hanno dimostrato personalità e carattere pareggiando il gol iniziale di Callea con Spoto. Ancora una sconfitta invece per il Terranova Gela che è stato battuto 0-3 dal Cassibile in casa. I gelesi restano a quota 1 in classifica.