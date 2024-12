Pallavolo femminile B1. La Traina perde per la 2^ volta consecutiva al tiebreak

Seconda sconfitta consecutiva al tie-break per la TRAINA che ha sommato un altro punticino ad una classifica sempre deficitaria a Fonte Nuova contro l’ICS S. Lucia in una gara in cui vi erano in palio punti pesanti tra due squadre in piena zona retrocessione nel girone D di serie B1. In terra romana abbiamo assistito ad un match per i primi due set a senso unico ma che è diventato avvincente e combattutissimo nei rimanenti tre parziali.

La prima frazione di gioco è stata letteralmente dominata dalle padrone di casa con la TRAINA che è rimasta a guardare, mentre nel secondo parziale vi è stato un primo accenno di reazione delle ospiti fino al 14 pari con il successivo consueto “vuoto” delle nissene che hanno lasciato corsia libera al S. Lucia in totale controllo della gara.

Ma dal terzo set in poi è venuta fuori una inaspettata TRAINA che ha cominciato a macinare gioco soprattutto nella fase difensiva con una più attenta correlazione muro-difesa e questa reazione ha trovato impreparate le romane che hanno cominciato a soffrire la determinazione delle nissene.

Ne è venuta fuori una gara giocata punto a punto con la squadra di Gianpietro Rigano finalmente lucida nelle fasi decisive del terzo e quarto set vinti meritatamente entrambi ai vantaggi annullando pure un match-ball alla squadra di Lorenzo De Gregoriis sul 25/24 del terzo set. Con due squadre al limite delle forze il tie-break ha visto le due contendenti al cambio campo sul 7 a 8 con la TRAINA che ha accelerato fino all’8 a 11 per poi subire un sanguinoso parziale di 5 a 0 su cui Michela Culiani e compagne hanno costruito la vittoria anche se Serena Moneta e compagne hanno annullato due match-ball prima di alzare bandiera bianca (17/15).

Pur dovendo registrare una sequenza di errori, alcuni frutto dell’inesperienza delle meno abituate a gare di questo tipo e altri sicuramente evitabili con una maggiore attenzione, la TRAINA in terra romana ha mostrato potenzialità fino ad ora inespresse. La classifica però è tale da non alimentare particolari illusioni: le nissene sono infatti penultime con quattro punti a dieci lunghezze dalla zona salvezza dopo quasi il 40% di gare giocate.

E questi quattro punti sono frutto di tre tie break (uno vittorioso e due persi) rimediati contro le tre squadre con cui la TRAINA condivide la zona della classifica che identifica le quattro attuali candidate alla retrocessione. Un dato statistico di cui non si può non tenere conto per analizzare le prospettive in questo campionato della squadra cara alla presidente Oriana Mannella. Di seguito il dettaglio dell’incontro disputato sabato 14 dicembre nella palestra dell’Istituto comprensivo Pirandello di Fonte Nuova RM:

ICS Volley S. Lucia – Traina SRL Albaverde 3-2 (25/15; 25/21; 25/27; 23/25; 17/15)

ICS Volley S. Lucia: De Arcangelis 18, Palermo 21 Bressan 1, Culiani (K) 15, Sturabotti, Cherubini 7, Taglione 2, Liuzzo 2, Morone 17, Cavallieri (L) NE Ungaro. All. De Gregoriis – Valentini

Traina SRL Albaverde: Clemente 13, Apruti, Cicoria 3, Caruso 2, Giannone 7, Garofalo 16, Franceschini, Zaffuto, Moneta 14, La Mattina 2, Conti (L). All. Rigano – Di Grande

Arbitri: Pasquale De Simone di Olevano sul Tuscia (SA), Ruben Cioffi di Cava dei Tirreni (SA)