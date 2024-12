Mussomeli, inaugurazione della Asd Chiaramontana. Ripartono le iscrizioni

MUSSOMELI -In un clima di festa e di sano sport si è svolta presso la palestra “Salvatore Palumbo” di Mussomeli l’ inaugurazione della società, in collaborazione con Aics Prov. Agrigento, e Sport e salute, per il progetto i Vivai dello sport contro il drop-out. Circa settanta ragazzi e genitori hanno partecipato alle cinque discipline della giornata . Dal calcio a 5, alla pallavolo, tennis tavolo, calcio balilla ed infine running scool, seguiti uno staff altamente qualificato, hanno portato in auge i veri valori dello sport , creando un momento di socializzazione, introducendo delle attività sportive, dove i genitori hanno giocato con i loro figli. Diceva ieri il presidente Cacciatore Erino “sono contento e soddisfatto, ringrazio Aics , nella persona del Presidente Giuseppe Petix, che ci ha permesso di avere del materiale sportivo ,e di partecipare ad un progetto a carattere nazionale proiettando la nostra associazione fuori dei confini nisseni, l ‘Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco On. Giuseppe Catania e il Vice Presidente del Consiglio Iosella Schifano, ed il consigliere comunale Salvatore Castiglione che tanto si è speso per la logistica, le confraternite Madrice e Sant’Enrico per la presenza e la Confraternita del Santissimo Sacramento in San Giovanni per la fattiva collaborazione, le associazioni Mussomelesi presenti (Proloco, L’isola che non c’è, Misericordia, Asd Mussomeli, Asd Don bosco), padre Vincenzo Giovino, Francesca Maida, e Chiara Canalella che hanno magistralmente intonato l’inno nazionale, seguiti dalla nostra dirigente Francesca Gelsomino, che con dovizia in poche ore, ha preparato le due soprane. Un sincero ringraziamento agli sponsor locali, e a tutti gli amici che pur non essendo soci, ci hanno aiutato, Filippo e Matteo Leto, Vincenzo Barba, Giovanni Valenza, Massimo Mistretta, naturalmente sono felice di guidare i miei splendi amici soci della chiaramontana, che da semplici volontari stanno facendo qualcosa di meraviglioso per la terra di Manfredi. Un grazie alla dirigente Alessandra Camerota, che insieme al consiglio d’ istituto ci ha concesso l’uso delle palestre per poter portare lo sport tra gli alunni Siamo in tanti, e molti ci stanno chiedendo di entrare nella famiglia rosso blu. Ieri c’è stato un momento commemorativo, soprattutto del ricordo di tre dirigenti che hanno fatto la storia, Giovanni Nola , Salvuccio Valenza, Lucio Ricotta a cui sono state consegnate delle targhe ricordo alla memoria alle famiglie. Il terzo tempo ha concluso la giornata e come nel rugby, abbiamo degustato del panettone. Da domani ripartiranno le iscrizioni, e delle giornate tematiche di sport. Potete seguirci anche sui canali facebook(chiaramontana mussomeli) e sulla pagina istagram(chiaramontana_mussomeli))