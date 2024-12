Manovra, testo in Aula domattina con fiducia: entro venerdì il via libera

(Adnkronos) – La Manovra 2025, secondo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo alla Camera, arriverà in Aula per la discussione generale domani alle 8. Le votazioni non inizieranno prima delle 11, e verrà posta la questione di fiducia.

Da venerdì 20 dicembre, alle ore 11, inizierà quindi la votazione per appello nominale con dichiarazioni di voto alle 9:30. Salvo sorprese, le dichiarazioni di voto e il voto finale dovrebbero concludersi entro la giornata di venerdì, con l’esame che proseguirà dalle 12:30 alle 20 con le votazioni dei restanti articoli, delle proposte emendative e degli odg. Dalle 20 alle 21 ci sarà l’esame della nota delle variazioni e poi il voto finale, appunto. Dalla mini-Ires per chi investe e assume al bonus elettrodomestici, dall’anticipo pensionistico con la previdenza complementare ai rimborsi dei ministri non parlamentari. Sono alcune delle novità previste nella manovra 2025, sulla base degli emendamenti approvati in commissione Bilancio alla Camera. In particolare, un emendamento approvato prevede la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni cumulando la previdenza obbligatoria e quella complementare. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)