Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match nella 18esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 28 dicembre, all'Olimpico di Roma va in scena la sfida tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti vogliono dare continuità al successo contro il Lecce per continuare la propria rincorsa a un posto Champions, mentre la Dea vuole rimanere capolista e tenere a distanza le inseguitrici. La sfida tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gasperini Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)