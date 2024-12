La violoncellista nissena Eliana Miraglia incanta gli spettatori del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta

È stato un vero trionfo l’ultimo concerto dell’anno di Eliana Miraglia, la giovane e talentuosa violoncellista nissena, che si è esibita al Teatro Margherita di Caltanissetta nell’ambito del programma “Caltanissetta Città del Natale”. L’esibizione, che ha registrato il tutto esaurito, ha incantato il pubblico con una performance che ha saputo emozionare ed affascinare, unendo il suono del violoncello, strumento più vicino al timbro vocale umano “ voce di canto” come lo definisce la violoncellista, che ha saputo “parlare” al pubblico, duettando con le voci dei talentuosi studenti della Sol Academy, e con quelle degli ospiti della serata di cui Eliana Miraglia è stata direttrice artistica e coordinatrice.

“Un concerto dei talenti nisseni per i nisseni” esclama la violoncellista che ormai è una brillante promessa del panorama musicale internazionale. Eliana Miraglia si laurea al programma di eccellenza dell’Accademia Buchmann-Mehta dell’Università di Tel Aviv, primo premio assoluto per la musica da camera al Duxbury Music Festival di Boston, si è esibita di recente alla City Hall di Hong Kong con la Women Orchestra per l’Italian National Day 2024, ed è stata scelta come primo

violoncello al prestigioso Chicago Summer Opera, presso l’Università Roosevelt di Chicago, con due recital da solista nella Ganz Hall, capolavoro architettonico del XIX secolo con acustica eccezionale che ne ha valorizzato il talento.

La performance ha reso omaggio al repertorio classico e moderno, interpretato con una tecnica impeccabile che ha messo in risalto la grande preparazione e la sensibilità musicale della violoncellista, accompagnata al pianoforte dal Maestro Raul Eugenio Perna. Molto apprezzato il contributo del Maestro Francesco Nicolosi che ha affiancato Eliana nel celebre brano dal “Nuovo Cinema Paradiso” che lo ha reso famoso davanti a milioni di italiani nel programma “Italia’s Got Talent”.

La serata si è conclusa con un tributo alla Traviata di Giuseppe Verdi nel famoso “Libiam nei lieti calici” interpretato magistralmente dal soprano Giuliana Consiglio e il tenore Andrea Donzella.

La violoncellista ha poi ringraziato il Sindaco Walter Tesauro e le autorità presenti, la Vicesindaco Giovanna Candura e l’Assessore Toti Petrantoni. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali organizzate per il Natale a Caltanissetta, confermando la città come un punto di riferimento per la musica e la cultura.