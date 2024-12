Istituto Galilei Galilei di Caltanissetta, concluse le attività di PCTO di Screening Visivo presso le scuole medie del territorio

Conclusione delle attività di PCTO di Screening Visivo presso le scuole medie del territorio

Si sono concluse con successo le attività di PCTO avviate dall’Istituto “Galileo Galilei” dedicate allo screening visivo nelle scuole medie dei comuni di San Cataldo, Serradifalco, Pietraperzia, Caltanissetta e Barrafranca. Una iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 4° e 5° dell’indirizzo ottico, affiancati dai docenti del settore, in un’esperienza educativa e formativa di grande valore.I docenti hanno sottolineato l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno partecipato alle attività, dimostrando grande interesse e impegno. Lo screening visivo si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, lasciando un segno positivo, per tale ragione, l’Istituto “Galileo Galilei” garantisce la continua promozione di percorsi di formazione che avvicinino gli studenti alla realtà lavorativa e al benessere della comunità.L’attività ha suscitato grande interesse nelle scuole medie coinvolte, non solo per l’importanza del tema, ma anche per la possibilità di conoscere meglio il nuovo indirizzo di studi dedicato all’ottica. Questa iniziativa ha confermato il valore dell’Istituto Galileo Galilei come punto di riferimento per la formazione tecnica e professionale nel territorio.