Civilization VII si svela ai The Game Awards 2024 con il filmato di apertura

(Adnkronos) – 2K e Firaxis Games hanno presentato oggi il filmato di apertura di Sid Meier's Civilization VII durante i The Game Awards 2024. L'evento è stato arricchito da un'esibizione orchestrale dal vivo con musiche originali composte da Christopher Tin, vincitore del premio Grammy. Il filmato, narrato dall'attrice Gwendoline Christie (nota per i suoi ruoli in "Game of Thrones" e "Star Wars"), trasporta gli spettatori in un viaggio attraverso le epoche. La storia ha inizio con la scoperta di una sciabola arrugginita da parte di un contadino. L'arma passa di generazione in generazione, attraversando diverse culture e regioni del mondo, a simboleggiare uno dei temi cardine del gioco: la costruzione graduale della storia. Oltre al filmato, è stato presentato anche il tema musicale principale di Civilization VII, intitolato "Live Gloriously". Il compositore Christopher Tin ha dichiarato di aver voluto catturare i temi universali di speranza, eroismo e mortalità che hanno permeato la storia, utilizzando testi tratti da opere classiche come l'Iliade, il Beowulf, il Popol Vuh e il Ramayana per conferire un senso di gravità ed emozione. Sid Meier's Civilization VII sarà disponibile dall'11 febbraio 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC tramite Steam ed Epic Games Store, e Mac e Linux tramite Steam. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)