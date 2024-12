Cecilia Sala arrestata in Iran, Zaki: “Il giornalismo non è un crimine”

(Adnkronos) – L'arresto di Cecilia Sala sta generando reazioni da ogni parte d'Italia. Oltre ai vari esponenti politici, ad esprimersi è stato anche Patrick Zaki, attivista egiziano per i diritti umani che ha studiato all'Università di Bologna, che ha voluto condividere un messaggio sul proprio profilo X: "Tutta la solidarietà alla giornalista italiana Cecilia Sala dopo il suo arresto da parte del regime iraniano. Il giornalismo non è un crimine".

Patrick Zaki era stato arrestato in Egitto nel 2020 con diversi capi d'accusa tra cui minaccia alla sicurezza nazionale e sovversione. L'attivista, tornato in Nord Africa per visitare i parenti, era stato prelevato all'aeroporto dai servizi segreti egiziani e detenuto per 21 mesi prima della grazia e del ritorno in Italia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)